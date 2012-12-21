«Ютэйр-Украина» начала чартерные рейсы из Харькова в Черногорию на зимний период

Авиакомпания «Ютэйр-Украина» начала чартерные рейсы по маршруту Харьков-Подгорица-Харьков в зимний период, которые будут осуществляться с 15 декабря 2012 года по 16 февраля 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Харьков», рейсы будут выполняться по субботам на воздушных судах типа ATR-72 емкостью 70 мест и CRJ-200 емкостью 50 мест.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.

В 2011 году пассажиропоток аэропорта «Харьков» вырос на 26,8% по сравнению с 2010 годом - до 308,5 тыс. пассажиров.