«Укрзализныця» напоминает пассажирам о персональной ответственности за безбилетный проезд

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") призывает пассажиров не провоцировать проводников пассажирских поездов соглашаться на перевозку безбилетных пассажиров и сверхнормативного багажа. «Бывают случаи, что пассажиры, которые не имеют проездного документа, просят проводников за определенную плату перевезти их без проездных документов. За такие действия проводники несут персональную ответственность. В случае установления такого факта контролирующими органами работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с проводником-нарушителем, расторгнуть контракт или не продлить его действие на новый срок. Это указано и в условиях контракта», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

К тому же неприятности грозят и самим безбилетным пассажирам, ведь в случае выявления такого факта ревизоры-контролеры заставят пассажира-зайца заплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда, а в случае отказа имеют право высадить на ближайшей станции.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщает, что, в частности, по станции Киев-Пассажирский в 2012 году досрочно прекращены контракты с 45 проводниками, а с 8 — контракты не были продлены.

За 9 месяцев 2012 года на железных дорогах Украины в поездах дальнего следования было выявлено более 1 тысячи безбилетных пассажиров. Перевозку безбилетников допустили 372 проводника.

За допущенные нарушения трудовой дисциплины, в том числе таможенных правил, и за перевозку безбилетных пассажиров за 9 месяцев 2012 года на железных дорогах Украины освобождены от работы 414 проводников и начальников поездов.

«Если выявлены случаи нарушения трудовой дисциплины, то каждый случай анализирует специальная комиссия, работникам обязательно сообщают, какие нарушения он допустил, какую понесет ответственность», - отметил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай Сергиенко.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 15 июля 1997 года №764 должность «проводник пассажирского вагона» отнесена к перечню категорий работников, которые трудоустраиваются по контрактной форме трудового договора.

Штраф за перевозку безбилетных пассажиров в поездах международного сообщения составляет 200 швейцарских франков за каждого безбилетного пассажира. Такое решение принято в мае на 56-м заседании Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества, с 1 июля такие размеры штрафов начали действовать. Соглашение подписали 6 железнодорожных администраций - Украины, России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В ст. 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях прописано, что «безбилетный проезд пассажира, а также провоз без билета детей в возрасте от семи до шестнадцати лет в поездах пригородного, местного или дальнего следования влечет за собой наложение штрафа в десятикратном размере от стоимости проезда».