Узбекистан с 1 января вводит квоты разрешений на въезд автоперевозчиков

Республика Узбекистан с 1 января 2013 года введет квоты разрешений на въезд, выезд и транзитный проезд иностранных автотранспортных средств по территории Узбекистана.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры со ссылкой на информацию посольства Украины в Республике Узбекистан.

Согласно межправительственному Соглашению между Украиной и Узбекистаном о международном автомобильном сообщении от 20 февраля 1993 года, перевозка грузов между договаривающимися сторонами осуществляется на основании разрешений, выдаваемых компетентными органами сторон.

Въезд иностранных автоперевозчиков на территорию Узбекистана без соответствующего квотного разрешения запрещается.