Япония вложила в строительство терминала D аэропорта «Борисполь» 227 млн долл. - СМИ

Япония предоставила Украине 227 млн. долларов для сооружения терминала D международного аэропорта «Борисполь».

Об этом радиостанции «Свобода» сообщил посол Японии в Украине Тоичи Саката.

«В общей сложности Япония предоставила около половины суммы для построения, а конкретнее это 19 миллиардов 100 миллионов иен (приблизительно 227 миллионов долларов)», – сказал посол.

По его словам, «сейчас продолжаются переговоры о подписании инвестиционного договора между Японией и Украиной, который базируется на соблюдении основных принципов необходимых для двусторонних инвестиций».

Он также выразил надежду об увеличении товарооборота между Украиной и Японией в 10 раз.

Посол сообщил, что в рамках сотрудничества двух стран по Киотскому протоколу «Япония приобрела у Украины 3 тыс. тонн квот на выбросы парниковых газов». Полученные за продажу квот средства Украина обязана использовать на реализацию экологических и энергосохраняющих проектов.

«В августе было договорено о том, что 1200 старых украинских милицейских автомобилей будет заменено новыми авто гибридного типа, которые не имеют вредных выбросов. А также, начиная с октября, в сотне поездов киевского метро установят японские энергосохраняющие моторы нового поколения, а также частично должны быть заменены вагоны метро, чем, по моему мнению, киевляне будут приятно удивлены», – сказал Т.Саката.

Он рассказал, что в рамках Схемы зеленых инвестиций реализовываются украинско-японские проекты в Луганске, Донецке, Крыму и других регионах. Речь идет об обновлении системы теплоснабжения в почти 500 школах и больницах.

Справка УНИАН. Терминал D является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине. Терминал был открыт в мае 2012 года. Его строительство началось в 2008 году.