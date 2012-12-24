«Укравтодор» намерен привлечь под госгарантии у «Укрэксимбанка» 2 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») намерено привлечь под государственные гарантии у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») 2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению об акцепте, стоимость заимствования составит 1,182 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря т.г. Кабинет министров Украины увеличил государственные гарантии на 2012 год для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.