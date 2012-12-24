БЖД заключила контракт со швейцарской Stadler на поставку шести электропоездов

Минск. Белорусская железная дорога заключила контракт со швейцарской компанией Stadler Bussnang AG на поставку в 2013-2014 годах шести электропоездов FLIRT для региональных линий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба БЖД.

«Новые поезда будут отличаться повышенной комфортностью и вместительностью. В составе нового электропоезда предусмотрено пять вагонов. Для удобства пассажиров сидения будут расположены друг за другом, а в вагонах появятся дополнительные полки для ручной клади и багажа», - отметили на БЖД.

Планируется, что четыре электропоезда поступят на белорусскую магистраль в 2013 году и два – в 2014 году.

«Электропоезда нового формата завоевали свою нишу на рынке пассажирских перевозок. С начала открытия регулярного движения поездов городских линий ими перевезено около 2 млн человек, поездами региональных линий бизнес-класса – более 1 млн человек», - отметили в пресс-службе БЖД.

Справка УНИАН. Первый контракт с компанией Stadler Bussnang AG на поставку 10 электропоездов нового поколения Белорусская железная дорога заключила в марте 2010 года. Пять из них прибыли в Беларусь в 2011 году и пять – в 2012 году.

В настоящее время по белорусской магистрали курсируют шесть электропоездов для городских и четыре электропоезда для региональных линий бизнес-класса.