Гендиректор «Укрречфлота» уволен по собственному желанию

Наблюдательный совет Акционерной судоходной компании (АСК) «Укрречфлот» уволил генерального директора компании Андрея Чайку по собственному желанию.

Как сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, решением набсовета «Укрречфлота» с 31 декабря 2012 года исполняющим обязанности генерального директора назначен заместитель гендиректора АСК "Укрречфлот" по правовым вопросам Валентин Гриценко.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, а также судостроением, ремонтом судов.

АСК «Укрречфлот» владеет портами и флотом, в котором насчитывается около 400 судов.

«Укрречфлот» выполняет рейсы в бассейнах рек Дунай, Днепр, Южный Буг, в Черном и Средиземном морях, в северных морях Европы, а также на западном побережье Атлантического океана.

В компанию входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский, Черниговский речные порты, Запорожский, Херсонский судостроительно-судоремонтные заводы.