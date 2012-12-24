«Укравтодор» намерен привлечь у четырех банков под госгарантии 13 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») намерено привлечь под государственные гарантии у четырех банков кредитные ресурсы на общую сумму 13 млрд грн.

Как сообщается на сайте «Государственные закупки», в частности, «Укравтодор» намерен привлечь у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») 3 млрд грн, у АБ «Укргазбанк» - 3 млрд грн, у ПАО «Акционерный коммерческий банк «Киев» - 1 млрд грн и у «Ощадбанка» два кредита на 1 млрд грн и 5 млрд грн.

Согласно сообщениям об акцептах, стоимость заимствований составит 0 грн.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» намерен привлечь у «Укрэксимбанка» 2 млрд грн при стоимости заимствования 1,182 млрд грн.

Напомним, 21 декабря Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.