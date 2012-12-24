ДЖД обеспечила на выходные бесперебойное движение поездов

Донецкая железная дорога во время осложнения погодных условий обеспечила бесперебойное движение поездов формированием ДЖД, а также бесперебойную погрузку.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, на протяжении выходных дней, 22 и 23 декабря, для организации бесперебойного движения и безопасных перевозок пассажиров и грузов на дороге круглосуточно работало 15 снегоочистительных и снегоуборочных машин, которые очистили от снега 147,135 км пути.

Кроме того, в этот период на железнодорожных объектах было задействовано 2695 работников.

Работы велись преимущественно в направлении станций Ясиноватая, Донецк, Красный Лиман, Дебальцево, Луганск, Волноваха, Красноармейск, Славянск и пр.

Для оперативного реагирования на Донецкой железной дороге работает штаб по борьбе с непогодой. Установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятия, согласованы планы по борьбе с непогодой и определены места выгрузки снежных масс.

Напомним, на ДЖД всего подготовлено 47 единиц специальной техники.

Ранее на ДЖД сложные погодные условия - интенсивный длительный дождь при минусовой температуре - стали причиной обледенения контактного провода толщиной 3-4 см на Донецком и Харьковском узлах, что осложнило движение электропоездов и стало причиной сбоев в графике движения.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).