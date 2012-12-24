Козак назначен министром инфраструктуры Украины

Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Владимира Козака министром инфраструктуры Украины. Об этом сказано в указе главы государства.

С марта 2011 года В.Козак занимал должность генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця".

Согласно указу главы государства, министр инфраструктуры курирует и координирует деятельность Государственной авиационной службы Украины, Государственного агентства автомобильных дорог Украины, Государственного агентства Украины по туризму и курортам, Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте, Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте, Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 году по футболу и реализации инфраструктурных проектов.

Справка УНИАН. В.Козак родился в 1959 г. в Запорожской области, окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность - "эксплуатация железнодорожного транспорта", квалификация - "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог"). Трудовую деятельность начал в 1981 году дежурным по станции, станционным диспетчером на станции Ясиноватая Донецкой железной дороги. В 2006 году возглавил «Укрзализныцю», в 2007 г. был избран народным депутатом Украины, возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и связи.

21 марта 2011 года – вновь назначен на должность главы Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця».