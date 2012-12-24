Мининфраструктуры предложило новую методику расчета тарифов на пассажирские ж/д перевозки

Министерство инфраструктуры Украины предложило новую методику расчета тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и методику расчета тарифов на перевозку пассажиров дневными скоростными поездами класса «Интерсити+».

Как сообщает Мининфраструктуры, методика расчета тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом формирует тариф, исходя из структуры себестоимости пассажирских железнодорожных перевозок во внутреннем сообщении в зависимости от дальности поездки, категории поезда, категории вагона и класса обслуживания.

Кроме того, Методика базируется на методе, рассчитанном на основе затрат (себестоимости) с учетом уровня себестоимости пассажирских перевозок за прогнозный период и рентабельности пассажирских тарифов.

В Методике определены принципы распределения расходов между билетной и плацкартной составляющими, где к плацкартной составляющей относятся расходы железных дорог, формирующих пассажирский поезд, а к билетной - расходы железных дорог - участниц пассажирской перевозки. При этом показателем, характеризующим интенсивность работы транспорта в зависимости от периода года, считается среднесуточный пассажирооборот.