Работники ЛЖД всю прошлую неделю помогали расчищать снег на автодорогах Западной Украины

Работники Львовской железной дороги, несмотря на значительный объем работ по уборке от снега железнодорожных путей, на минувшей неделе принимали участие в расчистке от снежных заносов автомобильной дороги международного значения Киев-Чоп и дорог в селах многих районов Западной Украины.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для ликвидации чрезвычайной ситуации, которая сложилась на трассе Киев-Чоп к расчистке дороги 16 декабря присоединились путевые машинные станции ЛЖД. Железнодорожники задействовали 7 единиц тяжелой техники (бульдозеры), привлекли более двух десятков квалифицированных бульдозеристов, машинистов и водителей, которые работали круглосуточно.

На трассе Киев-Чоп специальная автотракторная техника ЛЖД работала двое суток, после чего по просьбе местных властей и подразделений МЧС железнодорожники помогли убирать от снежных заносов дороги в сельской местности во Львовской, Тернопольской и Ривненской областях.

Работы по обеспечению проезда в сельской местности продолжались 5 дней.

Кроме того, работники ЛЖД оказали помощь облэнерго, поскольку в части населенных пунктов из-за непогоды был отключен свет и снежные заносы мешали энергетикам добраться до линий электропередач.

Для обеспечения подъездов к электросетям ЛЖД предоставила бульдозеры, которые также были задействованы для очистки от снега дорог между селами.

Справка УНИАН. На ЛЖД работает оперативный штаб по борьбе со снегом.

Для очистки железнодорожных путей от снега в подчиненных подразделениях службы пути подготовлено 13 единиц снегоуборочной техники и 22 единицы снегоочистительной техники. Отремонтировано различными видами ремонт 22 снегоочистителя.