Украина заняла 67-е место в мире по индексу развития информационно-коммуникационных технологий

Украина заняла 67-е место в мире по индексу развития (IDI) информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2011 году, опустившись на одну ступень по сравнению с 2010 годом (66-е место).

Об этом говорится в отчете Международного союза электросвязи (МСЭ) «Измерение информационного общества»-2012, которым располагает УНИАН.

Индекс развития ИКТ (IDI) - составной индекс, определяющий рейтинг стран по показателям, имеющим отношение к инфраструктуре ИКТ (включает в себя 11 показателей, которые составляют одно контрольное значение по шкале от 0 до 10). IDI предназначен для мониторинга развития ИКТ в странах, а также для измерения тенденций в изменении глобального цифрового разрыва (состоит из трех субиндексов: субиндекса доступа, субиндекса использования и субиндекса навыков) - определяет рейтинг стран по показателям, имеющим отношение к инфраструктуре ИКТ. В отчете представлены результаты расчета IDI по 155 странам на 2011 год в сопоставлении с 2010 годом.

Второй год подряд рейтинг 2011 года по показателям IDI возглавляет Республика Корея, за которой следует Швеция. В первую десятку (в порядке убывания) также вошли Дания, Исландия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург, Япония, Великобритания и Швейцария.

Эстония в рейтинге заняла 24 место, Литва – 35, Латвия – 36, Российская Федерация – 38, Беларусь – 46, Казахстан – 49, Молдова – 62, Азербайджан – 68, Грузия – 73, Узбекистан – 102. Китай и Индия заняли 78 и 119 места соответственно.

Примечательно, что позиции первой пятерки стран в период 2010–2011 годов не изменились, подтверждая тем самым поддержание ими самых высоких уровней развития ИКТ в мире. В период 2010–2011 годов почти все 155 стран, включенных в составленный по данному индексу рейтинг, улучшили свои показатели IDI, что свидетельствует о непрерывном росте уровня внедрения ИКТ во всем мире. В среднем уровень IDI повысился на 0,21 пункта.

Справка УНИАН. Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-коммуникационных технологий. МСЭ распределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты и др. Членами МСЭ являются 193 государства, регуляторные органы в области ИКТ, ведущие академические учреждения и порядка 700 частных компаний.