Херсонский порт объявил ледовую кампанию

Херсонский морской торговый порт в связи с ухудшением гидрометеорологических условий и осложнениями ледовой обстановки с 00.00 часов 22 декабря объявил ледовую кампанию.

Об этом сообщает Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция).

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них – минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых. Проектная мощность порта – 4 млн тонн грузов в год.

Херсонский морской торговый порт в 2011 году увеличил переработку грузов на 24,7% по сравнению с 2010 годом — до 2,9 млн тонн грузов.