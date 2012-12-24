«Киевстар» намерен снижать среднюю стоимость пакетных услуг, увеличивая их объем
Мобильный оператор «Киевстар» планирует снижать среднюю стоимость пакетных услуг путем увеличения их объемов.
Об этом УНИАН сообщила директор по корпоративным связям «Киевстар» Жанна Пархоменко, комментируя сообщение Антимонопольного комитета Украины о достижении договоренностей с мобильными операторами «Киевстар» и МТС о снижении тарифов на международные и внутриукраинские разговоры.
«Мы считаем решение АМКУ взвешенным и конструктивным. «Киевстар» сотрудничал с АМКУ на всех этапах исследования ценообразования. Мы внедрили пакетные тарифы, в которых стоимость единицы услуги снижена по сравнению со стоимостью непакетных услуг», - сказала директор по корпоративным связям «Киевстар».
Ж.Пархоменко отметила, что «Киевстар» готов снижать тарифы на международный роуминг «даже больше, чем того требует АМКУ».
Процесс приведения тарифов к экономически обоснованному уровню будет продолжен, добавила Пархоменко.
Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Антимонопольный комитет Украины предоставил компаниям «Киевстар» и МТС обязательные для рассмотрения рекомендации в связи с необоснованным повышением стоимости отдельных услуг мобильной связи.
АМКУ, на основе анализа предоставленной операторами информации, не подтвердил факт снижения цен на мобильные услуги. Напротив, по информации комитета, в августе цены на них увеличились.
В конце сентября т.г. сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в отношении мобильных операторов «Киевстар» и «МТС» за невыполнение рекомендаций по снижению внутренних тарифов.
20 декабря Антимонопольный комитет сообщил, что договорился с мобильными операторами «Киевстар» и МТС о снижении тарифов на международные и внутриукраинские разговоры. Рекомендации по снижению тарифов в роуминге должны быть выполнены мобильными операторами в течение 30 дней, а на снижение тарифов на внутриукраинские разговоры - в течение 10 дней.
Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).
Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс.
Общий доход «Киевстара» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.
Сеть мобильной связи «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, компания обслуживает 19,9 млн абонентов. Доход компании в 2011 году составил 9,1 млрд грн. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).