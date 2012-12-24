«Киевавтодор» просит водителей не парковаться в центре города

Чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной очистки улично-дорожной сети от снега, в коммунальной корпорации «Киевавтодор» призывают водителей не парковаться в центре города и, по возможности, воздержаться от поездок без безотлагательной надобности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Для технологической уборки дорожной сети задействованы все имеющиеся ресурсы, заверяют в корпорации. По состоянию на 15.00 24 декабря, к уборке территорий столицы от снега в десяти районах города задействовано более 7 тысяч работников коммунальных служб, 563 единицы техники и использовано 616,88 тонн песчано-соляной смеси.

Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников будет способствовать ГАИ города.

С начала снегопадов из столицы вывезено 90 тысяч тонн снега, информируют в КГГА.