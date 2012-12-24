В центре Киева зафиксировано около 30 ДТП, движение транспорта парализовано
17:40, 24 декабря 2012Транспорт/Связь
1
В центре Киева по состоянию на 17.30 зафиксировано около 30 аварий, движение наземного транспорта практически парализовано.
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сайта, начиная с 16.00 в Киеве фиксируются десятибалльные пробки по десятибалльной шкале.
Кроме обильного снегопада на пробки влияют периодические перекрытия движения в связи с проездом первых лиц государства (сегодня проходят церемонии представления новоназначенных членов Кабинета министров – УНИАН).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter