В Киеве ГАИ перекрыла ряд улиц из-за снегопада

В Киеве Госавтоинспекция перекрыла ряд улиц в связи со сложными погодными условиями (сильный снегопад).

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ГАИ не рекомендует водителям ехать по улице Михаила Грушевского и пропускает туда только большие автомобили.

При этом инспекторы ГАИ говорят, что на подъемах буксуют даже джипы.

По состоянию на 18.20 центральные улицы Киева остаются нерасчищенными от снега, передвигаться за рулем можно только на небольшой скорости.

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