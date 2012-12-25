МЧС уверяет, что проезд на автодорогах государственного значения обеспечен

Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины со ссылкой на Государственную службу автомобильных дорог.

В Полтавской, Киевской областях и г. Киев на отдельных участках автомобильных дорог были зафиксированы осложнения движения транспорта.

Подразделениями МЧС освобождены из снежных заносов около 400 единиц транспортных средств.

Работниками ГАИ с целью предупреждения образования заторов предприняты меры по временному ограничению движения транспорта на опасных участках дорог.

Сотрудники «Укравтодора», МЧС, коммунальных служб и военнослужащие продолжают очистку дорог. Всего в Украине на протяжении суток к мероприятиям по преодолению последствий сложных погодных условий были привлечены 18 тыс. 295 человек и 5 тыс. 136 ед. техники.