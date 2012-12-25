На строительство участка объездной дороги Симферополя потратят 215,2 млн грн

Кабинет министров утвердил рабочий проект и титул строения «Строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки-Левадки» общей стоимостью 215 млн 210,614 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении №1000 от 5 декабря 2012 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№1000 от 25 декабря т.г.).

Согласно документу, из общей суммы строительно-монтажные работы составляют 169,280 млн грн, другие расходы — 45,929 млн грн. Строительство рассчитано на 36 месяцев. Длина дорога — 3,55 км, длина путепровода — 58,4 м.

Застройщиком выступает Служба автомобильных дорог в Крыму.

Проект разработан ООО «Интерпроект» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.