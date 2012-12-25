УЗ внедрила на пограничных станциях программное обеспечение для электронного документооборота

Железные дороги Украины внедрили на пограничных станциях программное обеспечение для электронного документооборота и систему оперативной обработки документов на перевозку транзитных грузов по данным, которые обрабатываются станционными автоматизированными рабочими местами (АРМами).

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), по состоянию на декабрь 2012 года 95% перевозочных документов во внешнем грузовом сообщении обрабатывается в электронном виде через АРМ.

Для ускорения обработки вагонов и перевозочных документов, поступающих из третьих стран, железнодорожники разработали программное обеспечение АРМ агента «Укрзализныци» за рубежом.

В частности, 7 декабря на станции Мостиска II Львовской железной дороги (ЛЖД) состоялась комиссионная приемка системы, которая позволяет заблаговременно получать с помощью интернет-технологий вагонную ведомость и передаточную ведомость на грузы от агентов из-за рубежа, до прибытия поезда на пограничную станцию.

Специалисты ЛЖД продолжают работы по внедрению АРМ агента «Укрзализныци» за рубежом на всех пограничных станциях третьих стран.

Вместе с тем «Укрзализныця» продолжает работы по организации электронного документооборота с Россией и Беларусью.

В частности, в октябре 2012 года «Укрзализныця» договорилась с «РЖД» по организации перевозок частных вагонов между Украиной и Россией по безбумажной технологии с использованием электронной накладной, подписанной электронно-цифровой подписью.

«Завершение работ по доработке программного обеспечения российской стороной планируется до конца января 2013 года, а начало перевозок грузов с использованием электронных документов предусмотрено с 1 февраля 2013 года», - сообщили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») договорилась с ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) о перевозке порожних вагонов из Украины в Россию и из России в Украину по безбумажной технологии с использованием электронной юридически действующей накладной.