Янукович раскритиковал закупку поездов Hyundai

Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

«Почему, имея собственный прототип скоростного поезда, средства вкладывали не в налаживание своего серийного производства, а в приобретение импортной техники? Что, нам не было понятно, что эта техника не приспособлена к нашим условиям эксплуатации до конца?» - спросил Президент.

При этом он отметил, что также не были учтены интересы украинского товаропроизводителя, украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря компания Hyundai принесла извинения за причиненные украинским пассажирам неудобства при пользовании скоростными электропоездами собственного производства и сообщила о начале работ по ликвидации неисправностей, которые в первую очередь связаны со сложными зимними погодными условиями.

Бывший вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников также принес извинения пассажирам, которые пострадали от неисправностей этих поездов («Комсомольская правда в Украине» от 24 декабря). Он пообещал, что специалисты южнокорейского концерна Hyundai устранят недоделки скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Укранский экспресс», в течение 2-3 недель.

При этом Б.Колесников отметил, что он «предлагал протестировать поезда во время перегона из Южной Кореи в Украину». «Можно было не везти их пароходом в Одессу, а прогнать по Транссибу, это было бы испытанием для них, и все эти болячки вылезли бы. Но это с нас ответственности не снимает, и остается только извиниться», - сказал экс-министр инфраструктуры.

Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.