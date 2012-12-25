«Укравтодор» выпустит облигации под госгарантии на 14 млрд грн
Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») выпустит процентные облигации, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией, общей номинальной стоимостью 14 млрд грн.
Это закреплено постановлением Кабинета министров №1183 от 24 декабря 2012 года.
Согласно постановлению, облигации будут выпущены путем закрытого (частного) размещения семью сериями по 2 млрд грн номинальной стоимостью одной облигации 1 тыс. грн под 16,3%.
Погашение облигаций осуществляется по графику, согласованному с Министерством финансов, но не позднее 27 декабря 2019 года.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.
«Укравтодор» планирует привлечь у четырех банков кредитные ресурсы на 15 млрд грн под госгарантии.