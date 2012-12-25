Попов обещает, что станцию метро «Теремки» сдадут своевременно – ко дню Киева

Невзирая на сложности, связанные с формированием городского бюджета, строительство станции метро «Теремки» не будут останавливать и сдадут объект своевременно.

Это подчеркнул председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в прямом эфире телеканала «Киев».

«Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить метростроевцев за профессионализм и качественную работу, а также за то, что, несмотря на некоторые финансовые паузы, строители продолжают строительство метро. Поэтому, могу уверить, что мы сдадим в эксплуатацию станцию «Теремки», как и обещали, ко дню города. Это будет хорошим подарком не только жителям Голосеева, но и всем киевлянам», – подчеркнул он.

Кроме того, председатель КГГА рассказал, что в Киеве продолжат обновлять подвижной состав общественного транспорта.

«Уже весной мы продолжим наполнять парк общественного транспорта новым подвижным составом. Это будут и троллейбусы, и автобусы, и мы планируем их выпускать на те линии, на которые нам укажут сами киевляне», – прибавил А.Попов.

Напомним, в течение 2012 года на маршруты общественного транспорта вышло 166 новых автобусов, 97 новых троллейбусов и 13 новых трамваев.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2012 года руководитель КП «Киевметрострой» Владимир Петренко сообщил, что введение в эксплуатацию станции метро «Теремки» в Киеве откладывается приблизительно на полгода - с декабря текущего года на май следующего.

«Станция «Ипподром» - вопрос решенный: 450 миллионов есть, в октябре станция заработает. По станции «Теремки», к сожалению, на сегодняшний день еще не решен вопрос финансирования.», - сказал В.Петренко.

Он объяснил, что на сегодняшний день проводятся подготовительные работы по строительству этой станции, в то же время дата введения ее в эксплуатацию станет известна, когда будет решен вопрос с финансированием.

«Это 600 млн. грн. Я не знаю, как этот вопрос будет решаться на уровне Верховной Рады, нужно вносить изменения в бюджет», - заметил В.Петренко.

По его словам, если средства будут выделены, то станция «Теремки» будет построена за полгода.

«Реально будем говорить о введении в эксплуатацию - это ко дню Киева в следующем году», - сказал руководитель КП.

20 декабря заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко сообщил, что, исходя из реальных возможностей городского бюджета, был составлен проект Программы экономического и социального развития г. Киева на 2013 год.

По его словам, объем потребности в средствах на объекты капитального строительства определен структурными подразделениями городской администрации на уровне почти 16 млрд. грн., а общий объем на капитальные вложения составляет лишь 1,2 млрд. грн. Из этой суммы бюджет развития Киева составляет 971 млн. грн. «Это немаленькая сумма, и она могла бы быть достаточной для обеспечения выполнения первоочередных мер по развитию. Однако постановлением Кабинета министров установлено целевое назначение 750 млн. грн. – на продолжение строительства Подольского мостового перехода, завершение станции метро «Теремки» и реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади», – объяснил заместитель председателя КГГА.