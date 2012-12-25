Перевозки поездом «Викинг» по территории Украины выросли в 4,5 раза

За 11 месяцев 2012 года по территории Украины поездом комбинированного транспорта «Викинг» перевезено 12,779 тыс. TEU, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Кроме того, в ведомстве добавили, что в декабре 2012 года к проекту «Викинг», участниками которого являются железные дороги Украины, Республики Беларусь и Литовской Республики, присоединилось ЕООД «ИБП - Грузовые перевозки» (Болгария).

По информации «Укрзализныци», участники проекта «Викинг» на совещании 19 декабря рассмотрели вопросы продления действия на 2013 год действующих в 2012 году тарифных условий на транзитные перевозки контейнеров в составе поезда «Викинг», а также дальнейшего расширения географии курсирования в направлении Черное море - Балтийское море и обратно.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.