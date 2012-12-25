Девять тысяч железнодорожников ликвидируют последствия сильных снегопадов

Железные дороги Украины задействовали для ликвидации последствий сложных погодных условий, очистке стрелочных переводов, путей вокзалов и станций от снежных заносов почти 9 тыс. железнодорожников, а также 65 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), масштабные работы по уборке снега продолжаются на Донецкой (ДЖД), Юго-Западной (ЮЗЖД), Южной (ЮЖД) и Львовской (ЛЖД) железных дорогах, на территории которых в течение последних нескольких суток наблюдается ухудшение погодных условий.

На протяжение последних суток толщина снежного покрова в районе станций Жмеринка достигла 50 см, Коростень - 40 см, Киев - 40 см (ЮЗЖД), Тернополь - 25 см и Ивано-Франковск - 20 см (ЛЖД), Вапнярка - 50 см (ОЖД).

Движение поездов не прекращается, вокзалы работают в обычном режиме.

«Железнодорожники принимают все возможные меры, чтобы гарантировать бесперебойные безопасные перевозки пассажиров и грузов», - отмечают в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Для бесперебойной работы в зимний период 2012-2013 годов в структурных подразделениях путевого хозяйства железных дорог Украины подготовлено 127 единиц снегоочистительной техники (СДП, СДПМ), 105 единиц снегоуборочной техники (СМ-2), в том числе на ДЖД – 17единиц снегоочистительной и 25 единиц снегоуборочной техники, на ЛЖД - соответственно 22 и 13 ед., на ОЖД - 21 и 7, на Приднепровской (ПЖД) - 17 и 22, на ЮЗЖД - 35 и 22, на ЮЖД - 15 ед. снегоочистительной и 16 - снегоуборочной техники.

С целью обеспечения бесперебойного движения поездов подготовлено 14,378 тыс. стрелочных переводов, оборудованных системой пневмообдувкой. Для обеспечения систем пневмообдувки стрелочных переводов сжатым воздухом в путевом хозяйстве подготовлено к работе в зимний период 267 компрессорных.

Кроме того, в путевом хозяйстве используется система электрообогрева стрелочных переводов. Такими системами на железных дорогах Украины оборудованы 2,295 тыс. стрелочных переводов, все 100% подготовлены к работе зимой.