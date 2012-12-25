Вступил в силу новый порядок выдачи одноразовых разрешений на заход в речпорты Украины

Вступил в силу новый Порядок выдачи одноразовых временных разрешений на заход в речные порты Украины судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры о судоходстве на внутренних водных путях.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, соответствующий приказ ведомства от 9 ноября 2012 года №665, которым утвержден порядок, опубликован в официальном периодическом издании нормативно-правовых актов Украины «Официальный вестник Украины».

Новый порядок регулирует процедуру выдачи одноразовых временных разрешений на заход в речные порты Украины иностранным невоенным судам, которые ходят под флагами государств, с которыми Украина не заключила договоры о судоходстве на внутренних водных путях, за исключением пассажирских, спортивных, парусных судов и яхт.

В соответствии с порядком, если такое судно намерено зайти в украинский речной порт, администрация государства флага, судовладелец или его представитель должны не позднее, чем за десять календарных дней до прибытия судна в порт, обратиться к Укрморречинспекции с соответствующим представлением.

Укрморречинспекция регистрирует представление и, после проверки его на наличие всей необходимой информации, в тот же день размещает на своем официальном веб-сайте www.sismit.gov.ua объявление о перевозке экспортных грузов.

Если в течение трех дней с даты размещения такого объявления ни один из национальных перевозчиков не подает в Укрморречинспекцию обращение относительно возможности осуществления перевозки экспортных грузов, ведомство выдает одноразовое разрешение иностранному грузовому судну.

Документ также устанавливает исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разового разрешения и определяет требования к капитанам портов, в которых установлены пункты пропуска через государственную границу, при получении таких разрешений.

Как сообщал УНИАН, предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-ноябре 2012 года сократили перевозки грузов по сравнению январем-ноябрем 2011 года на 20,4%, до 7,3 млн тонн.

В частности, зарубежные грузоперевозки за 11 месяцев 2012 года сократились на 74,2%.

Предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-ноябре 2012 года увеличили переработку экспортных грузов на 17,4%, переработка импортных грузов сократилась на 13,9%, транзитных – на 18,6%, внутреннего сообщения - на 18,1%. Количество обработанных судов (зарубежных и инфрахт) сократилось на 6,9% - до 13,8 тыс. единиц.