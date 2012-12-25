КГГА и Microsoft подписали соглашение о внедрении инновационных технологий

Главное управление образования и науки Киевской городской государственной администрации и «Майкрософт Украина» подписали соглашение о внедрении в образовательный процесс города новейших технологий Microsoft.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Майкрософт Украина».

По данным начальника ГУОН Киева Оксаны Добровольской, стратегическое партнерство с Microsoft расширит использование современных технологий в образовании - от дошкольного до высшего, включая подготовку учителей. Соглашение подразумевает три приоритета: трансформация образования, содействие инновациям и создание рабочих мест. Это первое подобное соглашение в сфере образования в городе, отметила она.

Согласно сообщению, в частности, единое информационное пространство в образовании планируется построить, используя облачные технологии Microsoft. Если раньше школы использовали разрозненные и часто не безопасные системы, то теперь они смогут применять облачный сервис Office 365 для внедрения новых форматов уроков, безопасного хранения данных и электронного обмена информацией.

Сейчас облачный сервис Office 365 уже используется во многих украинских детских садах, школах и университетах – всего открыто более 237 тыс. учетных записей. С созданием единого информационного пространства все школы будут иметь доступ к этому сервису.

Стороны договорились также развивать направления, связанные с обеспечением равного доступа к качественному образованию, а это прежде всего обеспечение учебных учреждений компьютерами и внедрение новых решений для образования. Это в свою очередь подразумевает поддержку Microsoft в повышении уровня ИТ-подготовки учителей.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. В Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.