В Китае открыта самая длинная скоростная железная дорога в мире

Самая длинная скоростная железная дорога в мире сдана в эксплуатацию в Китае.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа», утром 26 декабря первый поезд с пассажирами отправился по новой ветке, которая связывает Пекин с городом Гуанчжоу.

Общая протяженность ветки составляет 2 тысячи 200 км. Поезда будут курсировать со скоростью 300 км/ч. На преодоление всего пути, таким образом, будет тратиться порядка восьми часов – с учетом 35 остановок. Ранее прямая поездка из Пекина в Гуанчжоу занимала 22 часа.

С открытием новой ветки общая протяженность действующих в стране высокоскоростных железных дорог достигла 9 тысяч 300 км. По этому показателю Китай занимает первое место в мире.