«Роял Бизнес Систем – Лтд» оценит грузовой подвижной состав ОЖД
Победителем объявленного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурса по отбору оценщика грузовых вагонов, находящихся на балансе госпредприятия «Одесская железная дорога», признана киевская компания «Роял Бизнес Систем – Лтд», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 28 ноября т.г.
Данная оценка будет проведена для определения рыночной стоимости железнодорожного подвижного состава с целью внесения его в виде взноса в уставный капитал лизинговой компании «Укртранслизинг».
Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.
В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.
ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» – крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» – 49,9584% акций, ФГИУ – 44,36% акций и пр.