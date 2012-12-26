Названы основные версии катастрофы вертолета Ми-8

Среди версий крушения вертолета внутренних войск МВД Украины Ми-8 в Кировоградской области рассматриваются человеческий фактор, погодные условия и технические неисправности.

Об этом сообщил сегодня УНИАН источник в правоохранительных органах.

"Среди версий трагедии рассматривается версия человеческого фактора, погодных условий и технической неисправности вертолета", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 25 декабря в результате падения вертолета внутренних войск МВД Украины в Кировоградской области погибли 5 человек.

Авиакатастрофа произошла около 16.00 на аэродроме Александрия.

"При неизвестных обстоятельствах вертолет Ми-8 после набора высоты начал внезапно снижаться, что привело к столкновению с землей. Во время аварии трагически погибли три члена экипажа вертолета и два специалиста по наземному обслуживанию", - отмечалось в сообщении МВД Украины.