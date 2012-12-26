«Укрзализныця» на 26 декабря выявила 54 заброшенных грузовых поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по состоянию на 26 декабря выявила 54 грузовых поезда, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в составе этих поездов из оборота выведены около 3 тыс. грузовых вагонов, в том числе 1635 украинских, из них 10 - находящихся под управлением Украинского транспортно-логистического центра (УТЛЦ), и 1345 - стран СНГ.

В частности, на Донецкой железной дороге (ДЖД) под городом Коммунарск задержаны 24 груженых поезда (12 - с гематитом, 6 - с углем, 4 - с аглорудой, 2 - с известняком), на Приднепровской железной дороге (ПЖД) ожидают погрузки 10 пустых составов на станциях Кривой Рог и Ароматная, на Одесской дороге (ОЖД) на станциях Береговая и Ильичевск простаивают 20 груженых гематитом и окатышами составов.

«Задержки вагонов заказчиков услуг «Укрзализныци» носят систематический и прогрессирующий характер. Предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях. Такая практика приводит к потерям погрузочных ресурсов. Кроме того, брошенные поезда на магистральных путях препятствуют движению грузовых и пассажирских поездов», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, железные дороги Украины из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.