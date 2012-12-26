Укртрансинспекция за 2012 год оштрафовала автоперевозчиков на 16 млн грн

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) за 2012 год применила к автоперевозчикам финансовые санкции на сумму 16 млн грн, из которых 46% - за нелегальные автоперевозки.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

По данным ведомства, в 2012 году территориальные органы Укртрансинспекции провели более 5 тыс. проверок лицензионных условий и проверили более 177 тыс. автотранспортных средств, из которых 10% - автотранспортные средства, которыми предоставлялись услуги по перевозке пассажиров и грузов «нелегально».

По итогам проверок выявлены почти 52 тыс. нарушений законодательства об автомобильном транспорте, из которых более 40% совершенных нелегальными автоперевозчиками.

По результатам рассмотрения материалов о нарушениях аннулированы 1 050 лицензий на автоперевозки.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2012 года Укртрансинспекция аннулировала 1 940 лицензий на автоперевозки, в том числе за нарушение лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности 1 025 лицензий.