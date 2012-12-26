Задолженность ведомств и ОГА за ж/д перевозки льготников достигла 344,6 млн грн

Задолженность ведомств и облгосадминистраций перед железными дорогами за железнодорожные перевозки льготников за 11 месяцев достигла 344,6 млн грн, в то время как уровень компенсации составил 34,9% необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщил начальник главного юридического управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Михаил Оныськив.

В то же время, он отметил, что «если облгосадминистрации длительное время не рассчитываются с железнодорожным перевозчиком, дела рассматриваются в суде, но даже если и выносятся положительные решения о взыскании средств, то выполнить их практически невозможно, поскольку такие суммы не заложены в местных бюджетах».

«Сумма фактически предоставленных железными дорогами услуг по перевозке льготных категорий граждан значительно превышает ту, которая закладывается в местных бюджетах. Но уровень расчетов остается низким даже по отношению к плану. Если договором предусмотрено перевезти льготников на определенную сумму, которую нам компенсировали не в полном объеме, то такие дела в суде принимают к рассмотрению, решение выносят преимущественно в нашу пользу, но деньги, которые не предусмотрены в плане, никто нам не возвращает», - сказал он.

По словам М. Оныськива, за 9 месяцев этого года ЮЗЖД подала 45 исков в суд, из которых удовлетворено 43 исковых требования на сумму 9,3 млн грн. В частности, Винницкая облгосадминистрация по решению суда обязана уплатить железной дороге компенсации за перевозку льготников на сумму свыше 1,8 млн грн, Черкасская - 508 тыс. грн, Житомирская - 135 тыс. грн, а Киевская горгосадминистрация - 2,5 млн грн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины за 11 месяцев 2012 года заплатили налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды 12,1 млрд грн, в том числе в государственный бюджет - 4 млрд грн.

На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.