Приключения "Хюндая": виноват, исправлюсь...

Сегодня трудно сказать, полегчает ли кому-нибудь от того, что Борис Колесников «извинился за Хюндай». И что вообще могут значить такие «извинения» - компенсацию недоехавшим пассажирам (моральную, но не материальную), госзаказ на выпуск электропоездов для Крюковского вагонзавода, повод отстранить Бориса Викторовича от бюджетного финансирования или еще нечто, покрытое мраком? Да и форму, в которых извинения были принесены, едва ли можно принять как официальное извинение ведомства. Скорее вспоминается "звиняйте, куме", брошенное на бегу, невзначай толкнувшим Вас прохожим...

Не виноватые мы...

Под конец декабря Министерство инфраструктры Украины "порадовало" соотечественников сообщением, что компания Hyundai приносит извинения за причиненные украинским пассажирам неудобства при пользовании скоростными электропоездами их производства. Компания, исходя из сообщения, также заверила, что уже начала работы по ликвидации неисправностей, которые в первую очередь связаны со сложными зимними погодными условиями.

Отметим, что появлению этого публичного извинения (правда, не от самой Hyundai, а через третьи руки) предшествовали активные запросы журналистов ведущих изданий и информагентств в представительство корейской корпорации с просьбой пояснить, почему с наступлением холодов начали массово ломаться новенькие поезда.

Однако, вместо ответа от корейцев журналисты и получили сообщение Мининфраструктуры Украины. Ведомство уточняло, что свои извинения Hyundai принес в письмах компании, направленных в адрес Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и государственного предприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЗШК), структуры, специально созданной для управления Хюндаями.

Данного письма от Hyundai никто не видел. На очередной вопрос УНИАН о возможности получения комментария от «виновников торжества», заданный в представительство Hyundai Corporation, нам сообщили, что отвечать сейчас (как раз в двадцатых числах декабря - авт.) некому, потому, что «человек, который может ответить», находится в отъезде. Возможно, извинительное письмо в «Укрзализныцю» он успел написать тютелька в тютельку перед своим отъездом, а журналистам просто не повезло застать его на месте.

Посему продолжим оперировать месиджами из письма корейской компании к нашим транспортным ведомствам. Кроме извинений «хюндайцы» (со слов МИУ) сообщали, что уже в ближайшее время они утрясут все вопросы и с поставками запчастей, и со специалистами, которые проводят техническое обслуживание.

Впрочем, волна покаяний накрыла не только корейскую корпорацию. В понедельник , аккурат под католическое Рождество, она дошла и до самого Бориса Викторовича — издание «Комсомольская правда в Украине» сообщило, что господин Колесников, который на тот момент уже получил звание «экс-» принес извинения пассажирам, которые пострадали от неисправностей этих поездов. «Пользуясь возможностью, хочу попросить прощения у всех пассажиров, которые пострадали, опоздали из-за поломок скоростных поездов. Хотя железная дорога компенсировала финансовые потери за билеты, пассажирам от этого не легче», - процитировало издание бывшего виец-премьер-министра.

Кстати, в этом же сообщении, кроме констатации факта покаяния, Борис Колесников уверял, что «Hyundai - мировая компания, сейчас они бросили все силы на исправление ситуации».

Кто "запустил" Хюндай в Украину?

Хюндай с его перипетиями настолько на слуху, что к злополучному поезду чего только сейчас не привязывают и каких только аналогий не пытаются провести. Даже кадровые перестановки в правительстве. Наиболее популярная в украинском Интернете притча гласит, что назначение нового министра инфраструктуры связано с провалом проекта «Хюндай от Колесникова».

Однако, стоит вспомнить, что история проекта «Хюндай» гораздо более давняя, чем история вице-премьерства Бориса Викторовича.

Договоренность о поставках корпорацией Hyundai «Укрзализныце» 10 межрегиональных электропоездов и 4 дизель-поездов, эксплуатация которых должна была начаться в 2012 году была достигнута еще в июле 2009 года, т.е. вообще при правительстве "папєрєдников". В ходе межправительственной украинско-корейской встречи в Сеуле (Республика Корея) был подписан Меморандум о взаимопонимании между «Укрзализныцей» и компанией «Hyundai Rotem» и «Hyundai Corporation» относительно сотрудничества в сфере промышленного строительства современного железнодорожного подвижного состава. Уже тогда за эту договоренность вовсю критиковали тогдашнего премьер-министра Юлию Тимошенко. И эксперты отрасли, и политики заявляли, что скоростные электропоезда и могут, и должны выпускать украинские предприятия, например, «Лугансктепловоз» или Крюковский вагонзавод.

Минул год, сменился Президент и правительство, пришел новый министр транспорта. И в декабре 2010 года, уже при участии Бориса Колесникова, меморандум воплотился в контракт с компанией Hyundai Corporation на поставку 10 электропоездов в девятивагонной комплектации. С украинской стороны контракт подписал не Колесников, не гендиректор «Укрзализныци», а начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук. В качестве бонуса Hyundai представил Украине четыре микроавтобуса марки Hyundai Parex H1 для потребностей детей-сирот из четырех городов Украины.

Общая стоимость по проекту Hyundai составляла 307 млн долларов США. Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци». В частности, для финансирования 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов) привлечены кредитные средства Эксимбанка Республики Корея сроком на 10 лет. Кредит предоставляется под 4,8% годовых на 10 лет с налоговыми каникулами 2 года.

В мае 2012 года «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai. Согласно контракту, корейцы берут на себя обслуживание электропоезда и в течение 5 лет - выполнение всех гарантийных обязательств по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Как рассказал УНИАН начальник начальник главного юридического управления «Укрзализныци» Михаил Оныськив, в этом контракте по инициативе Hyundai были очень жестко выписаны санкции за неисправности, поэтому корейская сторона была заинтересована, чтобы электропоезда ходили нормально.

Впрочем, глубина ответственности не помешала первым Хюндаям начать ломаться еще до Евро-2012: 2 июня электропоезд Hyundai из-за технических неполадок не вышел в рейс из Харькова в Киев - пассажиры поехали на подменном поезде. В последующие теплые месяцы поезда ломались нечасто, но путешествующая общественность чутко и болезненно реагировала на каждую поломку - видимо, чувства обостряла отнюдь не низкая цена на скоростные билеты.

Но самый настоящий "звезднопадающий час" на просторах Украины наступил для корейских поездов с приходом холодов, снегопадов, обледенений и прочих зимних реалий. Счет поломок "в связи с техническими неисправностями" в декабре едва ли не перевалил за десяток. Наиболее неудачным выдалось 21 декабря, когда сразу 4 скоростных поезда вышли из строя. Многим интернет-пользователям запомнилось любительское видео, снятое "свідомими залізничниками": невеселое зрелище "навороченного", но беспомощного Хюндая, который на буксире тянут к ближайшей станции, заставляло срочно искать ответы на вечные вопросы "кто виноват?" и "что делать?". К слову, в этом почти "хрестоматийном" пособии по нецензурной железнодорожной лексике, проскользнула реплика одного из "закадровых спецов" который утверждал, что проблемы заключаются в том, что Хюндай слишком сильно, по сравнению с нашими, давит на контактный провод (такая уж конструкция) и видать потому-то они обрываются. Имеет ли под собой основания это предположение, или его также можно отнести к разряду "притч" наравне с версией о том, что наши рельсы под корейские колеса "не ложатся" - узнать было бы интересно.

Поезда "ставят на крыло"

Эксперты железнодорожной отрасли отмечают, что скоростное железнодорожное движение в Украине должно было появиться рано или поздно — это мировая тенденция. Но в Украине Hyundai — это не совсем скоростной поезд, его скорость составляет до 160 км в час, в то время, как европейская практика говорила о более чем 200 км в час, а буквально сегодня СМИ сообщили о запуске в Китае самой длинной в мире скоростной железной дороги, поезда по которой курсируют со скоростью 300 км/ч. Впрочем, выход у нас нашли - придумали специальный термин «ускоренное движение» (для сравнения - средняя скорость обычных наших поездов составляет примерно 80 км/ч).

Собственно говоря, украинцам на первое время хватало бы и 160 км в час. Тем более, что запуск на наших просторах поездов со скоростью более 200 км можно проводить только с соответствующей подгонкой инфраструктуры. А значит у нас должны были бы сначала появиться и бесшовные рельсы, и ограждения вокруг колеи по пути всего следования скоростного экспресса. И только потом можно было бы открывать не "ускоренное", а действительно "скоростное" движение.

Если бы поезд двигался даже со скоростью 160 км/ч, он составил бы жесткую конкуренцию авиасообщению на внутренних линиях, которое сегодня достаточно активно развивается. Еще одна притча, рожденная на поломках корейских поездов, говорит о том, что скростные поезда "переехали" дорогу... авиаперевозчикам. Фантазии на эту тему могли бы пояснить, почему «Украинский экспресс» производства Hyundai преследуют постоянные неудачи, или, скорее, почему технические проблемы Хюндаев получают неимоверный резонанс в прессе... Вложения в аэропорты при существующем объеме авиаперевозок не могут окупиться без наращивания внутренних авиаперевозок, а летать по Украине при существующем уровне цен на билеты могут немногие. Hyundai же создавал авиаперевозчикам реальную конкуренцию — для постоянных пассажиров авиарейса Киев-Донецк-Киев стало неким шиком пересесть на электропоезд.

Впрочем, предполагать, что ломать Хюндай начали авиаперевозчики, конечно, слишком смело, но нельзя отрицать, что проблемы более дешевого, чем самолеты, но не менее комфортного и быстрого транспорта авиакомпаниям на руку. Тем более, что в аэропорты во время подготовки к Евро-2012 были вложены миллиарды гривен.

Недосказано-недоделано

Если бы Хюндай ломался «просто так» или «случайно», это, пожалуй, было бы не так интересно. Ответа на вопрос «Кто ответит за Хюндай?» тоже пока нет. Впрочем, нет ответа и на более важный вопрос: кто и как будет компенсировать простои и опоздания Hyundai?

Еще в самом начале эксплуатации корейских поездов «Укрзализныця» разработала порядок компенсации пассажирам за опоздание поездов класса Интерсити+, к которым и относится Hyundai, более чем на 30 минут. Для утверждения порядка компенсации в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины должны были быть внесены соответствующие изменения.

Впрочем, как рассказали УНИАН в «Укрзализныце», этот порядок до сих пор не прошел согласования. Почему - вопрос риторический. Очевидно, инстанции, от которых зависит решение, подозревают, что полноценная компенсация сделает проект «Хюндай» настолько убыточным, что ему не помогут никакие госгарантии.

Точно также недосказанной остается и судьба скоростного движения в сторону Крыма, открытие которого обещали к 2015 году при условии получения финансирования. Если новый министр инфраструктуры Владимир Козак не окажется ярым сторонником скоростных пассажирских электропоездов и сделает ставку на развитие грузовых железнодорожных перевозок, будущее Hyundai останется туманным.

Будут ли в будущем для скоростного движения использоваться отечественные поезда, например, производства Крюковского вагонзавода, тоже пока непонятно. Еще будучи гендиректором «Укрзализныци», Козак заявлял, что выбор подвижного состава для скоростного железнодорожного движения будет зависеть от характеристик и качества таких поездов: «Мы не ставим задачу: Hyundai или Крюковский поезд. Выбор производителя зависит от качества поезда, его технической надежности и сервиса. Крюковский завод нам сегодня пока не предложил ничего. Есть только опытный образец, который сегодня испытывается с нашей помощью. Пока нам сравнивать не с чем и у нас только пока один производитель — это Hyundai». Кстати, еще в начале лета 2012 года «Укрзализныця» сообщала, что «Крюковский вагонзавод перенес сроки поставки «Укрзализныце» двух своих двухсистемных электропоездов с мая на декабрь 2012 года.

О том, что эта поставка осуществлена, пока ни «Укрзализныця», ни Крюковский завод не сообщали. Впрочем, на днях Президент Украины Виктор Янукович также задался вопросом "почему, имея собственный прототип скоростного поезда, средства вкладывали не в налаживание своего серийного производства, а в приобретение импортной техники? Что, нам не было понятно, что эта техника не приспособлена к нашим условиям эксплуатации до конца..." Учитывая, что в нашей стране принято чутко прислушиваться к тому, что говорят "верхи", можно строить различные догадки и предположения.

А что же Борис Викторович? Неужели он действительно стал жертвой неудачного поезда? Представляя размах и масштаб экс-вице-премьера, это кажется достаточно сомнительным – не родился еще тот Хюндай, который может сбить Колесникова с выбранного пути. Сегодня народный депутат Борис Викторович стал во главе Комитета Верховной Рады по транспорту и связи. На этом месте ему предстоит большая работа – очевидно, что Верховная Рада уже в ближайшее время примет множество законов, которые откроют доступ частного капитала в транспортную отрасль. И можно спрогнозировать, что тогда реформа отрасли пройдет так, как планировалось еще при Колесникове-министре.

Анна Левченко (УНИАН)