Укрзализныця опровергает информацию об отмене поездов Интерсити+ на праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, об отмене курсирования скоростных электропоездов «Украинский экспресс» категории Интерсити+ производства Hyundai Rotem на период новогодних праздников, в том числе и на 31 декабря.

«Доводим до сведения СМИ и пассажиров, что никакого решения о снятии с рейсов электропоездов производства Hyundai Rotem не было. Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Кроме того, «Укрзализныця» сообщила, что сегодня, 26 декабря, на 7 из 16 рейсов, которые осуществляют электропоезда производства Hyundai Rotem, произошла замена подвижного состава.

«9 рейсов выполняются электропоездами производства Hyundai Rotem, задержек и отставания в графике движения поездов Hyundai Rotem нет. Команда корейских специалистов срочно устраняет выявленные при эксплуатации недостатки, и уже в ближайшее время все рейсы «Украинских экспрессов» будут осуществляться электропоездами производства Hyundai Rotem», - сообщает «Укрзализныця».

Кроме того, в ведомстве отмечают, что «разница стоимости проезда пассажирам, в случае замены класса поезда, будет компенсирована».

Также «Укрзализныця» обращается к СМИ, которые ценят свою репутацию и уважение читателей, не распространять непроверенную и недостоверную информацию.

Справка УНИАН. Ежесуточно по маршруту Киев - Харьков - Киев поезда Интерсити+ осуществляют 4 рейса, Киев - Львов - Киев – 2 рейса, Киев - Донецк - Киев –6 рейсов, Киев - Днепропетровск - Киев – рейса.

Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.