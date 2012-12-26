Georgian Airways начала полеты по маршруту Тбилиси - Киев в Жуляны

Грузинская авиакомпания Georgian Airways (Air Zena) начала выполнение полетов по маршруту Тбилиси-Киев в/из Международного аэропорта “Киев” (Жуляны).

Как говорится в сообщении аэропорта, рейсы будут выполняться самолетах Boeing 737 и Bombardier CRJ 100/200 четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейс в Тбилиси стал новым направлением для аэропорта “Киев” (Жуляны) и вторым по счету маршрутом в Грузию.

Напомним, с сентября 2012 года бюджетная авиакомпания Wizz Air начала выполнять из аэропорта “Киев” (Жуляны) рейсы в Кутаиси.

Справка УНИАН. Авиакомпания Georgian Airways основана в 1993 году под названием Air Zena. С 1 октября 2004 года изменила название на Georgian Airways.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Bombardier CRJ 100/200 и Boeing 737.

В настоящее время Georgian Airways выполняет регулярные полеты из Тбилиси и Батуми в города Ближнего Востока и Европы.

С 2010 года является членом IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

По прогнозам аэропорта, по итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта «Киев» составит до 800 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2011 года составил 469,8 тыс. пассажиров, в то время как по итогам 2010 года - 29 тыс. пассажиров.