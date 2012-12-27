Кабмин сократил финансирование строительства метро в Киеве

Кабинет министров Украины в рамках перераспределения бюджетных ассигнований сократил финансирование программы строительства метро к столичным районам Теремки и Троещина на 220 млн грн, одновременно направив эту сумму в бюджет Киева в качестве дотации выравнивания финансовой обеспеченности.

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров №1185 от 19 декабря, опубликованном в газета «Урядовий кур’єр».

Этим же постановлением внесены изменения в другие постановления Кабмина, а Министерству финансов предписано внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в эфире телеканала «Киев» заявил, что, несмтря на сложности, связанные с формированием городского бюджета, строительство станции метро «Теремки» не будут останавливать и сдадут объект своевременно – к маю 2013 года.