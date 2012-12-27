«Борисполь» за 2012 год увеличил количество сотрудников на 22%

Международный аэропорт «Борисполь» в течение 2012 года увеличил количество сотрудников на 22% - до 5140 человек.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, в настоящее время, по информации дирекции по работе с персоналом ГП МА «Борисполь», в аэропорту открыто около 300 вакансий.

По словам генерального директора аэропорта Антона Волова, увеличение количества сотрудников было вызвано необходимостью обслуживания нового терминала «D».

«Мы существенно увеличили количество работников аэропорта в 2012 году, в основном, для качественного обслуживания пассажиров в новом терминале D. После открытия терминала «D» работники VIP-терминала «С» переведены для обслуживания пассажиров премьер-зала нового терминала», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» прогнозирует по итогам 2012 года замедление темпов роста пассажиропотока до 5% из-за реструктуризации базовых авиаперевозчиков. По итогам 2011 года аэропорт «Борисполь» увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.