Железные дороги Украины сэкономили 22,9 тыс. тонн энергоресурсов

Железные дороги Украины благодаря энергосберегающим технологиям за 11 месяцев 2012 года сэкономили 22,9 тыс. тонн энергоресурсов в условном исчислении.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, сэкономлено 37,9 млн кВт/ч электроэнергии, 5,5 тыс. тонн дизельного топлива, 602 тыс. куб. м природного газа, 1,7 тыс. тонн угля, 1,3 тыс. Гкал тепловой энергии суммарной стоимостью 106,9 млн грн.

Напомним, Программа энергосбережения на железнодорожном транспорте Украины на 2012 год предусматривает экономии 24,9 тыс. тонн энергоресурсов в условном исчислении. По оперативным данным, в отрасли ожидается превышение планового показателя экономии энергоресурсов.

«Укрзализныця» осуществляет системную работу над повышением энергоэффективности отрасли в рамках Комплексной государственной программы энергосбережения.

В структуре эксплуатационных расходов отрасли энергоресурсы составляют до 21%, при этом железнодорожники намерены уменьшить этот показатель до 10%.

В структуре расходов основных видов энергоресурсов преобладают электроэнергия и дизельное топливо.

73,7% расходов энергоресурсов отрасли приходится на тягу поездов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» реализует долгосрочную стратегию развития системы управления энергоснабжением отрасли. Железнодорожники вводят новые технологии, отрабатывают нормативы и методы контроля за расходами энергоносителей, ищут и находят возможности снижения энергоемкости выполненных работ.

На каждой из железных дорог Украины работают штабы по энергосбережению, которые разрабатывают организационно-технические мероприятия по энергосбережению; обеспечивают контроль за использованием энергоносителей и нормирования различных направлений их употребления.

«Укрзализныця» проводит мероприятия по обеспечению уменьшения использования котельно-печного топлива на производство тепловой энергии. С этой целью проводится реконструкция устаревших котельных с установкой современных высокоэффективных котлов, перевод мазутных котельных на работу на природном газе и электроэнергии.