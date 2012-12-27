«Укрзализныця» продолжит бесплатно перевозить детей-сирот и детей-инвалидов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году продлит действие благотворительной акции по бесплатной перевозке детей-сирот и детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», этой услугой могут воспользоваться дети до 16 лет, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всех категорий, детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей погибших шахтеров и железнодорожников.

По предварительным данным, в 2012 году железные дороги Украины потратят на перевозку вышеуказанных льготных категорий населения более 4,5 млн грн.

Данная акция действует с 2000 года и распространяется на общие и плацкартные вагоны ночных поездов, вагоны 2-3 класса «региональных поездов», «региональных экспрессов», поездов категории «Интерсити» во внутреннем сообщении и пригородных поездов.

За 11 месяцев 2012 года в рамках акции железные дороги Украины перевезли около 117 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, около 93,5 тыс. детей-инвалидов, почти 2,7 тыс. детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, 661 ребенка погибших шахтеров и 231 ребенка погибших железнодорожников.

Кроме того, в 2013 году «Укрзализныця» продолжит начатую в 2001 году акцию, по бесплатному предоставлению постельного белья и чая инвалидам войны и участникам войны, в т.ч. Великой Отечественной, участникам боевых действий при проезде по бесплатным и льготным проездным документам, оформленным в обмен на талоны в поезда (вагоны) «Укрзализныци» во внутреннем и международном (СНГ) сообщении.

По предварительным данным, в 2012 году железные дороги Украины потратят на эту акцию более 1,7 млн грн.

На вокзалах Украины постоянно работают группы, оказывающие помощь ветеранам-инвалидам, обеспечивают бесплатный доступ к залам ожидания, билетных касс, камер хранения. На привокзальных площадях обустроены специальные места для парковки автомобилей ветеранов.