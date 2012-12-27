«Укрзализныця» с 16 января изменит график поезда Киев-Николаев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») изменит график движения поезда № 121 Киев-Николаев с 16 января 2013 года.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», поезд № 121 Киев-Николаев будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:20 и прибывать на конечную станцию Николаев-Пассажирский в 5:26.

Остановки поезда будут на станциях Белая Церковь - 21:21, Мироновка - 22:20, им. Тараса Шевченко - 23:51, Чернолесская - 01:03, Куцовка - 01:56, Долинская - 02:38, Казанка - 03:32, Новый Буг - 04:00, Явкино - 4:37.

По маршруту Николаев-Киев поезд № 122 будет курсировать по действующему графику. Время отправления со станции Николаев-Пассажирский - 20:09, время прибытия на станцию Киев-Пассажирский — 6:26.