Россия намерена потратить 70 млрд долларов на изучение космоса
Москва. Россия намерена до 2020 года потратить на космическую деятельность 2,1 трлн рублей (около 70 млрд долларов) что позволит изучать Луну, Марс и другие небесные тела Солнечной системы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании правительства, на котором сегодня была принята государственная программа космической деятельности России на 2013–2020 годы.
«Суммарный объём финансирования очень значительный – 2,1 трлн рублей, включая и внебюджетные источники. Важно, чтобы при таком ресурсном обеспечении предприятия ракетно-космической промышленности повышали производительность труда, улучшали характеристики космической техники, ее надежность и надежность наземной инфраструктуры», - сказал Д.Медведев.
По его словам, программа направлена на обеспечение обороноспособности и безопасности, развитие экономики и социальной сферы РФ, а также дальнейшие исследования космического пространства.
«Программа позволит принимать полноценное участие в перспективных совместных проектах, таких как Международная космическая станция, изучение Луны, Марса, других небесных тел Солнечной системы», - сказал он.
Д.Медведев подчеркнул, что необходимо также укреплять экспортный потенциал отрасли, в том числе на рынке так называемых пусковых услуг и продажи космических средств, обеспечивать конкурентоспособность и доступность навигационных и телекоммуникационных услуг.