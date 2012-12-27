Днепропетровск заплатит за кредит ЕБРР на достройку метро 61 млн евро

Днепропетровск заплатит из городского бюджета за пользование кредитом ЕБРР в объеме 152 млн евро на достройку местного метро 61 млн евро. Об этом Днепропетровский городской голова Иван Куличенко сообщил на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Тело кредита возвращает государство в лице Министерства финансов. В соглашении о предоставлении кредита отдельной строкой записано о возмещении НДС. На сегодня весь объем НДС по реализации проекта достройки Днепропетровского метро составляет 61 млн евро. Обязательства города по кредиту ЕБРР – заплатить эту сумму, рассчитанную по ставке Процент – libor плюс 1,5%. Libor меняется ежеквартально, сейчас он составляет менее 1%», - отметил И. Куличенко.

Мэр уточнил, что строительство метро, включающих три новые станции, начнется «не раньше мая 2013 г.»

Мэр также сообщил, что в городском бюджета на 2013 г предусмотрено 143 млн грн, которые пойдут на обслуживание кредита ЕБРР и погашение заимствованных других кредитов, в частности, на закупку газа, трамвайных вагонов, строительства дорог.

Как сообщал УНИАН, Днепропетровский городской совет на сессии 14 ноября текущего года принял решение о выделении госпредприятию «Днепропетровская дирекция строительства метрополитена» около 1,6 га земли на продолжение строительства метрополитена.

В октябре Верховная Рада предоставила на безвозвратной основе коммунальному предприятию "Днепропетровский метрополитен" 152 млн евро кредита (за счет кредита, привлеченного государством от Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске»). ВР обязала город Днепропетровск возместить государству стоимость обслуживания кредита.

Кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР было подписано министром финансов Украины Юрием Колобовым и директором Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры ЕБРР Жан-Патриком Марке 27 июля в Днепропетровске.

Эксплуатационная длина второго пускового участка Днепропетровского метрополитена - 4 км. В него войдут 3 новые станции - "Театральная", "Центральная" и "Музейная".