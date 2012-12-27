В аэропорту «Киев» установили телетрап

Аэропорт «Киев» (Жуляны) завершил монтаж телескопического трапа, к которому будут стыковаться самолеты типов Boeing 737, Airbus A320, MD82.

Как сказано в сообщении аэропорта, рукав будет сдан в эксплуатацию после тестирования и отладки всех систем.

Использование рукава, как утверждают в аэропорту, позволит ускорить посадку и высадку пассажиров, а также сделать эти процессы более комфортными для авиапутешественников.

Напомним, Аэропорт «Киев» закупил стеклянный рукав производства ThyssenKrupp AG, собранный на заводе компании в Испании и доставленный в Киев на автопоезде.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

По прогнозам аэропорта, по итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта «Киев» составит до 800 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2011 года составил 469,8 тыс. пассажиров, в то время как по итогам 2010 года - 29 тыс. пассажиров.