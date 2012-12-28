ДЖД за 11 месяцев снизила среднесуточную погрузку на 6%

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 11 месяцев 2012 года снизила среднесуточную погрузку на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и на 2,2% по сравнению с плановыми показателями - до 393 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН на ДЖД, убыток от пассажирских перевозок в январе-ноябре 2012 года составил 809 млн грн.

Вследствие снижения объемов перевозки грузов, а также из-за убыточности пассажирских перевозок по итогам 2012 года ДЖД прогнозирует недополучение 0,5 млрд грн доходов. В частности, за 11 месяцев ДЖД недополучила 426 млн грн.

При этом ДЖД за 11 месяцев перечислила в бюджеты и социальные фонды более 2,686 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).