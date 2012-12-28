Укрзализныця выполнила план энергосберегающей модернизации локомотивов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2012 году полностью выполнила план модернизации тепловозного парка, установив энергосберегающее оборудование.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, в 2012 году модернизированы современными кабинами и энергосберегающим оборудованием 5 электровозов серии ВЛ11, системой подогрева охлаждающей жидкости дизеля 12 тепловозов серии ЧМЭ3 и 1 серии 2ТЭ10, проведена модернизация системы конденсаторного пуска дизеля 36 тепловозов серии ЧМЭ3 и 1 серии 2ТЭ10.

Кроме того, железные дороги в 2012 году завершили эксплуатационные испытания модернизированных маневровых тепловозов ЧМЭ3. Эта модернизация позволила увеличить в 2,5 раза ресурс поршней и снизить потребление дизельного топлива.

В 2013 году «Укрзализныця» планирует мероприятия по модернизации электровозов серии ВЛ11 современными кабинами и энергосберегающим оборудованием, модернизации маневровых тепловозов серии ЧМЭ3 новым силовым оборудованием и системами управления, системой подогрева охлаждающей жидкости, системой конденсаторного пуска и др.

Напомним, в 2011 году «Укрзализныця» списала около 60 локомотивов, из них около 20% - пассажирских.

Справка УНИАН. В настоящее время сверх нормативного срока эксплуатации используются 3463 локомотива, или 80,1% от всего парка «Укрзализныци», который составляет 4321 единицы.

Стоимость капитального ремонта с продлением срока службы и заменой устаревшего штатного тепловозного дизеля на современный составляет в среднем 60% стоимости нового тепловоза.