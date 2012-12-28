Козак освобожден от должности главы Укрзализныци в связи с его назначением министром

Кабинет министров освободил Владимира Козака от должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Текст соответствующего распоряжения от 26 декабря размещен на Правительственном портале. В мотивировочной части указано, что В.Козак уволен в связи с переходом на другую работу. Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил В.Козака министром инфраструктуры Украины. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый состав Кабинета министров

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