В Киеве откроют Центр по предоставлению услуг, связанных с использованием авто

В 2013 роке ко дню Независимости в Киеве планируют открыть Центр по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления г. Киева, вскоре в столице будет создан новый современный центр по предоставлению услуг, связанных с регистрацией, снятием с учета автомобилей и другими услугами. В частности, предусмотрено растаможивание транспортных средств с уплатой всех установленных законодательством налогов. Все платежи будут принимать в филиалах государственных банков, которые будут расположены в центре. Деятельность никаких коммерческих структур не предусмотрена.

Кроме того, в центре будут выдавать удостоверение водителя. Сдать практические экзамены можно будет на новой современной площадке, причем без участия инспекторов ГАИ. Этот процесс от начала и до конца будут фиксировать видеокамеры и компьютеры.

Для создания этого центра КГГА провела тендер и утвердила проект строительства. Его планируется разместить на улице Жилянской, 5 в Голосеевском районе города. Указанный проект рекомендован к утверждению предприятием «Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы».

Как отмечают в УГАИ, проект реализуется в выполнение поручения Президент Украины Виктора Януковича о совершенствовании порядка предоставления административных услуг населению.

Справка УНИАН. Решением Киевсовета от 15 декабря 2011 г. Главное управление капитального строительства получило в постоянное пользование земельный участок площадью 3,15 га для строительства, обслуживания и эксплуатации Центра по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве, по ул. Жилянской, 5.

Комплекс будет передан Управлению ГАИ города Киева после окончания строительства.