На выходных осложнятся погодные условия: мокрый снег и гололедица

Столичное управление ГАИ предупреждает об осложнении погодных условий и просит водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, по информации гидрометцентра, в столице 29-30 декабря ожидается резкое снижение температуры до 5-12 градусов мороза, что способствует замерзанию мокрого снега на дорогах и появлению гололедицы, а это, безусловно, осложнит движение транспорта и пешеходов. В связи с этим Госавтоинспекция обращается к киевлянам и гостям города учитывать сложные погодные условия и не оставлять автомобили на краю проезжей части, поскольку это значительно осложняет уборку снега.

ГАИ сообщает, что для уборки дорог задействованы все имеющиеся ресурсы.

Госавтоинспекция организует службу нарядов ДПС на маршрутах отвода транспорта при возникновении заторов, которые также будут содействовать созданию безопасных условий для беспрепятственного передвижения аварийных бригад и специализированных формирований, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В таких погодных условиях столичная ГАИ призывает водителей во время движения быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, в условиях недостаточной видимости передвигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фарами.